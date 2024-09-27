Форвард «Байера» Бонифасе: «Мне не нравится АПЛ»

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе не горит желанием выступать в Английской премьер-лиге, хотя не исключает такой возможности.

«Буду ли я играть в Премьер-лиге? Мне не нравится АПЛ. Я говорил об этом ещё до того, как приехал в Европу. Я не говорю, что если меня пригласит отличная команда из АПЛ, то я не стану туда ехать. Но если бы я выбирал две страны, где я хочу жить и играть, это были бы Германия и Испания», - сказал Бонифасе в программе Sporty TV.

Виктор Бонифасе перешёл в «Байер» летом 2023 года. С тех пор нападающий провёл 40 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.