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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард «Байера» Бонифасе: «Мне не нравится АПЛ»

27 Сентября 2024 • 17:44 Комментировать

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе не горит желанием выступать в Английской премьер-лиге, хотя не исключает такой возможности.

«Буду ли я играть в Премьер-лиге? Мне не нравится АПЛ. Я говорил об этом ещё до того, как приехал в Европу. Я не говорю, что если меня пригласит отличная команда из АПЛ, то я не стану туда ехать. Но если бы я выбирал две страны, где я хочу жить и играть, это были бы Германия и Испания», - сказал Бонифасе в программе Sporty TV.

Виктор Бонифасе перешёл в «Байер» летом 2023 года. С тех пор нападающий провёл 40 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.

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