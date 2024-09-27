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Постекоглу допускает, что Сон сыграет с «Манчестер Юнайтед»

27 Сентября 2024 • 17:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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29.09 18:30

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу состояния Хын Мин Сона. Лидер лондонской команды был заменён в матче Лиги Европы против «Карабаха» из-за болезненных ощущений. При этом южнокорейский нападающий имеет шансы сыграть против «Манчестер Юнайтед».

«Сон хочет тренироваться завтра. После этого мы примем решение. У нас есть ещё один день в запасе, поэтому у Сона есть шансы выйти на поле», - сказал Постекоглу на пятничной пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует в воскресенье, 29 сентября, в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Анге Постекоглу Сон Хын Мин ещё теги

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