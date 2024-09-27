Постекоглу поддержал тен Хага перед игрой на «Олд Траффорд»

В воскресенье вечером на «Олд Траффорд» лицом к лицу в Премьер-лиге сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Рулевой лондонской команды Анге Постекоглу высказался о давлении, с которым столкнулся его коллега из Манчестера – Эрик тен Хаг.

«Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Тен Хаг проделал отличную работу. Он постоянно упоминает, что выиграл два трофея, и это немаловажно. Это сложная работа.

Тяжело ехать на «Олд Траффорд». Кто бы ни был тренером «Манчестер Юнайтед», нам сложно играть на их поле. Но мы будем готовы», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.