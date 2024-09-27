Артету радует то, как «Арсенал» справляется без Эдегора

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о том, как команда справляется без капитана Мартина Эдегора.

«Если бы такую ситуацию с таким календарём я представил перед сезоном, то я был бы очень доволен тем, как мы из неё вышли. Мартин является игроком, который оказывает серьёзное влияние на команду. Но команда справилась очень хорошо, потому что у нас исключительная группа футболистов. Многие берут на себя лидерские качества и принимают вызовы. Я действительно рад этому», - сказал Артета на пресс-конференции.

В субботу, 28 сентября, «Арсенал» сыграет в Премьер-лиге против «Лестера».