Постекоглу – о состоянии Сона: «Он не так уж плох»

В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу на пятничной пресс-конференции дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Все игроки в порядке, кроме Хын Мин Сона. Но Сонни не так уж плох», - сказал Постекоглу журналистам.

Напомним, что Сон был заменён по ходу второго тайма в матче Лиги Европы против «Карабаха». «Тоттенхэм» выиграл этот матч на своём поле со счётом 3:0.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» стартует 29 сентября в 18:30 по московскому времени.