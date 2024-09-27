Артета не стал отвечать на жёсткую критику Роя Кина

«Арсенал» столкнулся с критикой после гостевой ничьей с «Манчестер Сити» (2:2) из-за слишком оборонительной тактики. После удаления «канониры» и вовсе ушли в глухую оборону. Рой Кин назвал лондонцев командой с «менталитетом слабака», а Грэм Сунесс предположил, что «Арсенал» имеет «комплекс неполноценности».

На пятничной пресс-конференции рулевой «Арсенала» Микель Артета получил вопрос, хочет ли он как-то ответить на мнения Кина и Сунесса.

«Нет», - был краток Артета.

В субботу, 28 сентября, «Арсенал» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Лестера».