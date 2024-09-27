Гвардиола назвал игроков, которые могут заменить Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола львиную долю пресс-конференции посвятил потере Родри – полузащитник из-за травмы колена выбыл до конца сезона. И хотя Гвардиола признал, что полноценно заменить Родри другие игроки не могут, специалист рассказал, какие футболисты могут сыграть в центре поля.

«Возможные решения? Матео Ковачич. И плюс у меня есть ещё несколько вариантов. Илкай Гюндоган способен сыграть на этой позиции. Джон Стоунс тоже. У нас есть альтернативы», - сказал Гвардиола журналистам.

В субботу, 28 сентября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла».