Гвардиола ответил, связана ли травма Родри со сборной Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли травма Родри быть связана с той травмой, которую он получил в расположении сборной Испании.

«Я не врач. Я не знаю. Никто не знает. У меня есть мнение по этому поводу, но сборная хотела сделать для Родри всё возможное. Это не совсем связано со сборной», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Как известно, из-за травмы связок колена Родри больше не поможет «Манчестер Сити» в сезоне 2024/2025. Полузащитник травмировался в прошлом матче Премьер-лиги против «Арсенала» и уже перенёс хирургическое вмешательство.