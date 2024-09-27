Артета рассказал об отношениях с Гвардиолой после ничьей 2:2

На прошлых выходных «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Игра получилась эмоциональной, и на поле возникали стычки между футболистами. Рулевой «канониров» Микель Артета высказался о том, как повлиял тот матч на его отношения с Хосепом Гвардиолой.

«Мне нравится Пеп, я уважаю его. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает. Но есть спорт, а есть личные отношения. Если бы мои отношения с Пепом зависели от того, сыграли мы вничью, или кто-то кого-то обыграл, то я бы давно с ним не разговаривал. Это спорт, и он точно никогда не влияет на личные отношения», - сказал Артета на пресс-конференции.