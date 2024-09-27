Гвардиола высказался о том, как «Манчестер Сити» заменит Родри

Полузащитник Родри из-за серьёзной травмы колена больше не сыграет в сезоне 2024/2025. Это подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец порассуждал и о том, как «горожане» будут выходить из ситуации.

«Если брать то, что даёт нам Родри, то у нас нет похожего футболиста. Но все остальные могут заменить Родри. То есть нам придётся заменять его командными действиями. Нам нужно найти способ проводить много матчей без важного для нас игрока.

Мы сильнее с Родри, но точно так же мы сильнее с Аке, Боббом и де Брёйне. Мы не хотим терять игроков, но таков футбол. У нас в клубе великолепные футболисты, и мы найдём решение.

Купить полузащитника в январе? Мы посмотрим и обсудим, что будет дальше. У нас есть время», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.