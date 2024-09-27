Гвардиола озвучил плохие новости по Родри и де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в пятницу выступает перед журналистами на пресс-конференции. Испанский специалист озвучил плохие новости по полузащитникам Родри и Кевине де Брёйне.

«Операция Родри прошла утром. Это «кресты». В следующем сезоне он будет с нами. Этот сезон для него закончен. К сожалению, сбылись худшие прогнозы, но такое случается. Мы будем рядом, чтобы поддержать его в процессе восстановления», - сказал Родри.

Гвардиола отметил, что в субботу против «Ньюкасла» не сыграет Кевин де Брёйне. По словам тренера, бельгиец может не вернуться в строй даже после октябрьской паузы на матчи сборных.