Мареска: «Я был бы рад наконец-то порадовать болельщиков «Челси» победой дома»

Наставник «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, может ли он выиграть награду лучшему тренеру месяца в Премьер-лиге.

«Я сосредоточен только на завтрашнем матче, это самое главное. Мы хотим продолжать в том же духе и победить. Это единственное, что меня сейчас волнует. Я был бы рад наконец-то порадовать болельщиков тремя очками дома. Вот что самое главное», - сказал Мареска на пресс-конференции.

Стоит сказать, что все три победы «Челси» в нынешнем сезоне Премьер-лиги были гостевыми.

Отметим, что в субботу «Челси» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Брайтона».