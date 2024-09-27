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Артета выказался о кадровой ситуации в «Арсенале»

27 Сентября 2024 • 15:32 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1 1.18 X 8.00 2 15.00
28.09 17:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Состояние Райи? Нам нужно подождать 24 часа. Тимбер? Он смог принять участие в сегодняшней тренировке. Надеюсь, Уайт тоже будет готов. Мерино? Для его возвращения ещё слишком рано», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 28 сентября, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лестера». Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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