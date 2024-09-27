Мареска высказался о конкуренции в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу последних результатов своей команды.

«После последней игры для меня хорошо то, что я имею некоторые сомнения по выбору состава. Это означает, что футболисты действуют хорошо. Они стараются пользоваться шансами, которые мы им даём. Это что-то важное, потому что мы создаём правильную культуру с точки зрения команды и конкуренции.

Выбор между Джексоном и Нкунку? Да, это одно из сомнений. Но Нету сыграл очень хорошо. И Мудрик сыграл очень хорошо на днях. Важно, чтобы футболист отдавался полностью, даже когда он выходит на поле на 5 или 10 минут», - сказал Мареска журналистам.