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Мареска высказался о конкуренции в «Челси»

27 Сентября 2024 • 15:27 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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28.09 17:00

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу последних результатов своей команды.

«После последней игры для меня хорошо то, что я имею некоторые сомнения по выбору состава. Это означает, что футболисты действуют хорошо. Они стараются пользоваться шансами, которые мы им даём. Это что-то важное, потому что мы создаём правильную культуру с точки зрения команды и конкуренции.

Выбор между Джексоном и Нкунку? Да, это одно из сомнений. Но Нету сыграл очень хорошо. И Мудрик сыграл очень хорошо на днях. Важно, чтобы футболист отдавался полностью, даже когда он выходит на поле на 5 или 10 минут», - сказал Мареска журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Кристофер Нкунку Педру Нету Михаил Мудрик Николас Джексон ещё теги

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