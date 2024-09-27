Мареска сообщил о возвращении Лавии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о возвращении хавбека команды Ромео Лавии.

— Ромео Лавия вернулся. Единственный игрок, который все еще не готов, — Рис Джеймс, — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Лавия появился на поле в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам пяти сыгранных туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды десять набранных очков.

28 сентября подопечные Марески примут на своем поле «Брайтон». Начало матча шестого тура АПЛ запланировано на 17:00 по мск.