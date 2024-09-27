Слот: «Я каждый день всё больше узнаю о своих игроках»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что он ещё не узнал футболистов своей команды на сто процентов. Как известно, нидерландский специалист принял мерсисайдцев летом, заменив Юргена Клоппа.

«Я каждый день всё больше узнаю о своих игроках. Конечно, мы знаем их качество, и вы можете видеть его в матчах. Пока у нас было не так много неудач, только поражение от «Форест». Мы должны учиться каждый день и правильно реагировать на неудачи. Я стараюсь подстраиваться, чтобы заставить игроков выжимать максимум», - сказал Слот на пресс-конференции.

В субботу, 28 сентября, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».