Пулишич может вернуться в АПЛ – назван клуб

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает CalcioMercato, 26-летний американец находится на радаре «Ливерпуля». «Красные» видят в Пулишиче игрока, который может заменить в атаке Мохамеда Салаха. Есть вероятность, что египтянин покинет мерсисайдский клуб летом 2025 года.

Отмечается, что «Ливерпулю» при желании подписать Пулишича придётся удвоить сумму, которую на игрока потратил «Милан». «Россонери» прошлым летом выложили за американца 20 миллионов евро.

Ранее в Англии Кристиан Пулишич представлял «Челси». Заиграть в лондонской команде американец не смог.