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Гордон договорился с «Ньюкаслом»

27 Сентября 2024 • 13:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.20 X 4.60 2 1.60
Через 23 ч. 10 мин.

Нападающий Энтони Гордон договорился о новом контракте с «Ньюкаслом». Об этом в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 23-летний Гордон подпишет новый трудовой договор с «сороками» в ближайшее время.

Новый контракт Гордона будет рассчитан до середины 2029 года. Энтони станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в своём клубе.

Всего за «Ньюкасл» Энтони Гордон провёл 70 официальных матчей в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 14 голов и 11 голевых передач на партнёров.

Ранее слухи связывали Гордона с более статусными клубами АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Энтони Гордон

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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