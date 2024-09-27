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Слот оценил старт «Ливерпуля» в сезоне

27 Сентября 2024 • 13:44 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 7.80 X 5.50 2 1.37
28.09 19:30

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот оценил выступление команды в стартовом отрезке сезона 2024/2025.

«Думаю, это был позитивный старт с небольшим разочарованием в виде поражения от «Ноттингем Форест». Всегда обидно проигрывать дома, особенно команде, которая не борется за место в топ-4. Хотя никогда не знаешь, что покажет «Форест» в этом сезоне.

Наш стиль игры похож на тот, каким он был здесь в последние девять лет, потому что состав похож на тот, который был у Клоппа. Возможно, дальше станет сложнее из-за более сложного календаря. Это был хороший старт, но не идеальный», - сказал Слот на пресс-конференции.

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Ливерпуль Арне Слот

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