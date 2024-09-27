Слот высказался о положении «Вулверхэмптона»

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». «Волки» после пяти туров занимают последнее место в турнирной таблице с одним очком. Впрочем, рулевой «красных» Арне Слот призывает своих подопечных не расслабляться.

«Я не думаю, что положение «Вулверхэмптона» отражает то, как они играли. У них были очень сложные матчи, нужно принимать это во внимание. Я смотрел некоторые их игры, и они должны были получить больше, чем получили. Думаю, с ними всё будет в порядке в конце сезона», - сказал Слот журналистам.

Матч «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» стартует 28 сентября в 19:30 по московскому времени.