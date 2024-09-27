Слот дипломатично ответил на вопрос о Салахе, ван Дейке и Тренте

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о ситуации Виргила ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха. Действующие контракты этой тройки игроков рассчитаны до середины 2025 года.

«Я очень рад, что эти футболисты сейчас находятся в моей команде. В этом сезоне впереди много игр. Посмотрим, что будет в будущем», - дипломатично заявил Слот на пресс-конференции.

В настоящий момент «Ливерпуль» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Команды сыграют в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.