Слот порадовал фанатов «Ливерпуля» новостью об Алиссоне

Голкипер Алиссон из-за травмы пропустил последние матчи «Ливерпуля» против «Борнмута» и «Вест Хэма». На пятничной пресс-конференции рулевой мерсисайдской команды Арне Слот дал комментарий по поводу состояния бразильца.

«Мы думаем, что Алиссон готов вернуться. Вчера он тренировался с нами. Ожидаем, что сегодня он проведёт полноценную тренировку. Мы очень довольны, но я хочу подчеркнуть, что Келлехер отлично провёл две игры. Это показывает, что на некоторых позициях у нас есть по два-три хороших варианта», - сказал Слот журналистам.

В субботу, 28 сентября, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».