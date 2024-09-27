Поттер высказался насчёт слухов о сборной Англии

Известный тренер Грэм Поттер дал комментарий по поводу слухов, которые связывали его со сборной Англии.

«Шансы возглавить сборную Англии? Мне нравится ежедневная работа и процесс строительства в клубе. Работа со сборной – это другой ритм, и в этом есть свои плюсы. Он более интенсивный в свои периоды, но у вас есть много пространства между ними. Я ничего не исключаю, хотя мне нравится каждодневная работа с футболистами и нахождение в клубе», - сказал Поттер в интервью The Telegraph.

Как известно, после летнего ухода Гарета Саутгейта со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли.