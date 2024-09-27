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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ отложила внедрение системы фиксации офсайда

27 Сентября 2024 • 12:48 Комментировать

Английская премьер-лига отложила внедрение полуавтоматической фиксации офсайда. Ранее клубы АПЛ поддержали появление в чемпионате этой технологии. Планировалось, что система начнёт работать после одной из осенних пауз на матчи национальных сборных. Впрочем, в четверг на собрании акционеров АПЛ был представлен отчёт, в котором говорится, что система не готова к внедрению до 2025 года.

Полуавтоматическая система фиксации офсайда работает за счёт датчиков, и ВАР не потребуется вручную рисовать линии. Предполагается, что в среднем офсайд можно будет фиксировать на 31 секунду быстрее.

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