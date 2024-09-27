«Арсенал» нашёл усиление в другом клубе АПЛ

«Арсенал» строит планы по усилению своего состава на следующий календарный год. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Sun, лондонскому клубу интересен нападающий Энтони Гордон. В то же время отмечается, что в настоящий момент 23-летний Гордон ведёт переговоры с «Ньюкаслом» о продлении контракта.

Действующее трудовое соглашение связывает Энтони Гордона с «Ньюкаслом» до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гордон летом ожидал своего перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».