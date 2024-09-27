Диас оценил работу преемника Клоппа в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказал мнение о главном тренере команды Арне Слоте.
«Слот отлично работает с первого же дня. У нас сложились прекрасные отношения. Этот специалист очень внимателен к деталям, которые нужно улучшить. Также он всегда похвалит игрока, если тот хорошо проявит себя», - передает слова колумбийского футболиста Sky Sports.
Слот занял пост главного тренера «Ливерпуля» минувшим летом, сменив у руля команды немецкого специалиста Юргена Клоппа. После пяти туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 12 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
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