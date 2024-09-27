«Челси» отпугнул ценник Меньяна

В летнее трансферное окно «Челси» несколько раз связывался с «Миланом» по поводу голкипера Майка Меньяна. Впрочем, лондонский клуб отпугнул ценник французского футболиста – «россонери» оценивают Меньяна в 80 миллионов евро. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на Corriere dello Sport.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Майк Меньян близок к продлению контракта с «Миланом».

За «Милан» во всех соревнованиях Меньян провёл 116 матчей. В них голкипер пропустил 120 забитых мячей. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 38 миллионов евро.