«Некоторые сидели на полу»: Поттер высказался о переборе игроков в «Челси»

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о трансферной политике лондонского клуба, которая провоцирует перебор игроков.

«Мы старались поддерживать трансферную политику «Челси» как могли, но после января [2023] у нас возникли проблемы с большим количеством игроков. Некоторым просто приходилось сидеть на полу. Конечно, это не идеально. Все понимали, что это действительно сложная ситуация, потому что на поле можно выпустить 11 игроков. А если у вас есть 20 игроков, которые не играют, то нет такого тренера, который скажет: «Да, это лучшие условия для меня», - сказал Поттер в интервью The Telegraph.

В настоящий момент главным тренером «Челси» работает Энцо Мареска.