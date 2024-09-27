​Хын Мин: «Мы не роботы»

Корейский нападающий Сон Хын Мин высказался по поводу всё более и более плотного игрового графика. Ведущие клубы Европы проводят чуть ли не по 60 матчей за сезон, и всё чаще игроки ропщут на такой напряжённый график. Вот и форвард лондонского «Тоттенхэма» решил высказаться по этому поводу.

- Чем больше матчей, тем больше вероятность травм. Больше матчей - больше путешествий, перелётов. Мы должны заботиться о своём здоровье. Футболисты - не роботы. Мы любим футбол, любим играть, но мы не роботы, - цитирует слова Хын Мина derbyderbyderby.it.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.