«Ливерпуль» может потратить 170 млн евро на двух игроков «Реала»

Два футболиста мадридского «Реала» находятся в сфере интересов одного из грандов Английской премьер-лиги. Речь идет о «Ливерпуле».

Согласно информации портала Todofichajes, мерсисайдский клуб хочет усилиться бразильским форвардом Родриго и французским полузащитником Орельеном Тчуамени. Сумма возможного трансфера первого оценивается в 90 миллионов евро, а второго – в 80 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Родриго провел семь поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Тчуамени сыграл шесть матчей в Ла Лиге без результативных действий.