Романо объяснил, почему «Челси» не продаёт Мудрика

«Челси» не хотел продавать Мудрика летом. В клубе продолжают верить в потенциал этого футболиста. Михаил летом поменял агента, но он сделал это не для того, чтобы покинуть команду. Все его мысли сейчас о «Челси». Только он сам может повлиять на свое будущее в клубе», - передает слова журналиста The Daily Briefing.