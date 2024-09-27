Романо объяснил, почему «Челси» не продаёт Мудрика

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями относительно полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
«Челси» не хотел продавать Мудрика летом. В клубе продолжают верить в потенциал этого футболиста. Михаил летом поменял агента, но он сделал это не для того, чтобы покинуть команду. Все его мысли сейчас о «Челси». Только он сам может повлиять на свое будущее в клубе», - передает слова журналиста The Daily Briefing.
В нынешнем сезоне Мудрик принял участие всего в двух поединках лондонского клуба, не отметившись голевыми действиями.
Бан пользователя