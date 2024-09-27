«Манчестер Юнайтед» начал поиски нового главного тренера

Боссы «Манчестер Юнайтед» всерьез задумываются над тем, чтобы заменить нидерландца Эрика тен Хага у руля команды. Об этом рапортует Teamtalk.

Согласно сведениям источника, манкунианцы начали поиски нового главного тренера. Увольнение тен Хага является вопросом времени. «Красные дьяволы» хотят определиться с кандидатурой нового наставника, после чего примут решение по нынешнему рулевому.

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Манкунианский гранд набрал семь баллов после пяти туров. Команда располагается лишь на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ.