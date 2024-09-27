В «Лестере» приняли решение по будущему Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди не думает о завершении карьеры.

В начале следующего года капитан «лис» отметит 38-летие. Действующий контракт форварда истекает по окончании сезона, однако в клубе не собираются расставаться со своей легендой. Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство «Лестера» намерено заключить с Варди новый договор, рассчитанный до 2026 года. Сам ветеран также заинтересован в продлении соглашения.

Джейми Варди отметился двумя забитыми мячами в пяти матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. В прошлой кампании англичанин помог команде вернуться в элитный дивизион, отличившись 18 раз в 35 поединках Чемпионшипа.