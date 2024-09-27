«Реал», «Челси» и «Бавария» нацелились на юного игрока «Байера»

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Франсис Оньека попал в сферу интересов европейских грандов.

17-летний футболист ещё не дебютировал за первую команду «фармацевтов», но ярко проявил себя на молодёжном уровне, чем привлёк интерес со стороны мадридского «Реала», «Челси» и «Баварии», докладывает журналист Экрем Конур. Кроме того, в числе претендентов на немца фигурирует португальская «Бенфика».

Франсис Оньека отметился тремя забитыми мячами в трёх матчах за сборную Германии в возрастной категории до 18 лет. Контракт перспективного хавбека с «Байером» рассчитан до середины 2027 года.