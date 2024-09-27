Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал», «Челси» и «Бавария» нацелились на юного игрока «Байера»

27 Сентября 2024 • 06:17 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.72 X 4.40 2 4.40
28.09 19:30

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Франсис Оньека попал в сферу интересов европейских грандов.

17-летний футболист ещё не дебютировал за первую команду «фармацевтов», но ярко проявил себя на молодёжном уровне, чем привлёк интерес со стороны мадридского «Реала», «Челси» и «Баварии», докладывает журналист Экрем Конур. Кроме того, в числе претендентов на немца фигурирует португальская «Бенфика».

Франсис Оньека отметился тремя забитыми мячами в трёх матчах за сборную Германии в возрастной категории до 18 лет. Контракт перспективного хавбека с «Байером» рассчитан до середины 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Челси Бавария Байер Франсис Оньека ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
04:19
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
26 Сентября
23:47
Назван приоритетный кандидат на замену Тренту в «Ливерпуле»
17:30
Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много
11:16
«Челси» нацелился на нападающего «Байера» 2
06:56
Джака оценил силу «Баварии» при Компани
05:04
Мюллер ответил, считает ли Кейна лучшим форвардом, с которым ему доводилось играть
03:43
Мюллер признал, что «Бавария» сильнее мотивирована в нынешнем сезоне
03:09
Мюллер поделился ожиданиями от матча «Бавария» – «Байер»
01:21
Мюллер объяснил успех Кейна в «Баварии»
25 Сентября
16:36
Нойер готов сыграть с «Байером»
15:35
Новичок «Баварии» мог играть за другой немецкий клуб
12:00
«Бавария» в январе могла вернуть Данте
24 Сентября
13:09
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:25
«Бавария» планирует уволить главного скаута
23 Сентября
13:28
Кейн прокомментировал игру Павловича
11:00
Дэвис: «Бавария» навсегда останется в моём сердце»
06:06
В «Баварии» ответили на вопрос о покупке Вирца
05:10
Фройнд: «Бавария» ведёт переговоры с Мюллером и Нойером»
22 Сентября
14:04
Дэвис — о новом контракте: «Задайте этот вопрос моему агенту»
05:06
Компани ответил, отойдёт ли «Бавария» от своего стиля в матче с «Байером»
02:42
В «Баварии» высказались о состоянии Нойера перед матчем с «Байером»
21 Сентября
23:22
Компани: «У Олисе особый талант»
23:12
Мусиала — об Олисе: «Мы очень хорошо понимаем друг друга»
20:23
Кейн — о матче с «Байером»: «Бавария» не меняет стиль ради соперника»
20:12
Дэвис: «Было неприятно смотреть, как «Байеру» вручают трофей»
10:28
«Бавария» почти сдалась в попытках продлить контракт с Дэвисом
15 Сентября
20:38
В «Баварии» заявили, что им будет тяжело сохранить Мусиалу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Анчелотти может усадить Мбаппе в запас «Реала» Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
07:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал поиски нового главного тренера 1
06:58 · Англия. Премьер-лига
В «Лестере» приняли решение по будущему Варди
06:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Челси» и «Бавария» нацелились на юного игрока «Байера»
05:57 · Англия. Премьер-лига
Собослаи оценил выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне
04:58 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд готов отвергнуть «Реал» слухи
04:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду
03:55 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Я хотел бы чаще забивать и ассистировать»
03:37 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» ставят цель выиграть АПЛ до 2028 года
02:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг поделился мнением о проблемах Бруну Фернандеша
01:52 · Англия. Премьер-лига
Палмер сравнил себя с Азаром
00:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о результативности Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
26 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает следить за форвардом «Астон Виллы»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Назван приоритетный кандидат на замену Тренту в «Ливерпуле» слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может продолжить карьеру во Франции слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед» 3
19:23 · Англия. Премьер-лига
Гордон говорил, что перейдёт в «Ливерпуль» - трансфер не состоялся
19:00 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт похвалил молодую звезду «Арсенала»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не вернёт Филлипса после травмы Родри
18:50 · Англия. Премьер-лига
Сульшер готов вернуться на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Локателли: «Я не жалею, что перешёл в «Ювентус» вместо «Арсенала»
18:21 · Англия. Премьер-лига
Пети посоветовал «Арсеналу» попытаться сорвать трансфер «Барселоны»
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл суд против АПЛ – источник 3
17:15 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил следующего чемпиона Англии 1
16:59 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин разнёс «Арсенал» в пух и прах 1
16:17 · Англия. Премьер-лига
В сборную Англии хотят назначить Гвардиолу – но есть нюанс 1
Все новости
Рекомендуем