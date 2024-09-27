Собослаи оценил выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

«Красные» занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 12 очками, на один балл отставая от «Манчестер Сити». Коллектив Арне Слота также успешно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв на выезде «Милан» (3:1), и разгромил «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка лиги (5:1).

«Мы начали сезон очень хорошо, если не считать матч против «Ноттингем Форест» [поражение 0:1], но это футбол, такое случается. Предсезонная подготовка была напряжённой, но сейчас мы чувствуем, что это было важно», – передаёт Anything Liverpool слова Собослаи.