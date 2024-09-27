Александер-Арнольд готов отвергнуть «Реал»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд склоняется к продлению контракта со своим клубом.

Договор 25-летнего игрока истекает в конце июня следующего года, чем, по слухам, намерен воспользоваться мадридский «Реал». Однако, как сообщает Football Insider, гранду Ла Лиги будет трудно убедить англичанина: он предпочитает продлить контракт с «красными» и продолжить выступления за родной клуб. Футболист счастлив на «Энфилде», поэтому не горит желанием куда-либо уходить, даже если речь идёт о «Реале».

«Ливерпуль» – единственный клуб в профессиональной карьере Трента Александера-Арнольда. Крайний защитник отыграл более 300 матчей за мерсисайдцев.