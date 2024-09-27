«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» претендуют на английскую восходящую звезду

Полузащитник «Сандерленда» Крис Ригг попал на радары грандов.

Интерес к 17-летнему футболисту уже приписывался мадридскому «Реалу». Как информирует Manchester Evening News, в борьбе за англичанина также участвуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 9 млн евро.

Крис Ригг провёл 32 матча за первую команду «Сандерленда», записав на свой счёт четыре забитых мяча, а также имеет опыт выступления за сборную Англии до 18 лет – в её составе он провёл шесть поединков.

Контракт восходящей звезды с «чёрными котами» рассчитан до конца июня 2027 года.