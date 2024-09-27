Собослаи: «Я хотел бы чаще забивать и ассистировать»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи надеется чаще отмечаться результативными действиями.

Недавно рулевой «красных» Арне Слот признался, что ждёт от венгра больше забитых мячей и голевых передач. Такие же требования к себе предъявляет и сам 23-летний хавбек.

«Конечно, я хочу забивать больше голов и чаще ассистировать. Надеюсь, когда я буду создавать голевые шансы для товарищей по команде, они будут успешно ими пользоваться. Моя роль немного отличается от той, что была в прошлом сезоне, но я продолжаю делать для команды всё возможное», – цитирует Anything Liverpool футболиста.

Доминик Собослаи проводит второй сезон в «Ливерпуле» после перехода из «РБ Лейпцига». На счету игрока восемь голов и шесть ассистов в 51 поединке за мерсисайдцев.