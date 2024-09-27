В «Манчестер Юнайтед» ставят цель выиграть АПЛ до 2028 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает вернуть клуб на вершину в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор «красных дьяволов» Омар Беррада считает, что победа в Английской премьер-лиге до 2028 года должна быть целью клуба, докладывает журналист Лаури Уитэулл. Именно в 2028 году «Манчестер Юнайтед» отметит 150-летие с момента основания.

Напомним, свой последний титул Премьер-лиги «МЮ» завоевал в 2013 году, в последнем сезоне под руководством сэра Алекса Фергюсона.

В прошедшей кампании манкунианцы финишировали на восьмом месте в чемпионате Англии. В настоящий момент команда Эрика тен Хага располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с семью очками после пяти туров.