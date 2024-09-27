Тен Хаг поделился мнением о проблемах Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре капитана Бруну Фернандеша.

Полузащитник «красных дьяволов», как принято считать, не лучшим образом начал сезон. Португалец не забил ни одного гола, хотя имел множество возможностей отличиться в поединках Премьер-лиги, также на его счету только один результативный пас в чемпионате.

«Он добьётся этого, когда наберёт форму. Уверен, по-другому быть не может.

Он уже создаёт моменты, но сможет также раздавать последние пасы, будет забивать. Я уверен на 100%, это лишь вопрос времени», – приводит журналист Фабрицио Романо комментарии тен Хага.