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Палмер сравнил себя с Азаром

27 Сентября 2024 • 01:52 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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28.09 17:00

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнил себя с бывшей звездой клуба Эденом Азаром.

Англичанин вспомнил бельгийского экс-футболиста, отвечая на вопрос о том, с кем из легенд «Челси» ему больше всего хотелось бы сыграть: «Азар. Мы с ним разные, но я стараюсь действовать так же захватывающе, как он», – сказал в разговоре с официальным сайтом Премьер-лиги нынешний лидер «синих».

В активе Коула Палмера два забитых мяча и четыре результативные передачи в семи матчах текущего сезона.

Эден Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Экс-вингер завершил игровую карьеру осенью 2023 года.

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