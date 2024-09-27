Палмер сравнил себя с Азаром

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнил себя с бывшей звездой клуба Эденом Азаром.

Англичанин вспомнил бельгийского экс-футболиста, отвечая на вопрос о том, с кем из легенд «Челси» ему больше всего хотелось бы сыграть: «Азар. Мы с ним разные, но я стараюсь действовать так же захватывающе, как он», – сказал в разговоре с официальным сайтом Премьер-лиги нынешний лидер «синих».

В активе Коула Палмера два забитых мяча и четыре результативные передачи в семи матчах текущего сезона.

Эден Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Экс-вингер завершил игровую карьеру осенью 2023 года.