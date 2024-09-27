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Тен Хаг высказался о результативности Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

27 Сентября 2024 • 00:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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29.09 18:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в способности нападающего Джошуа Зиркзее.

23-летний футболист отличился в дебютной игре за «красных дьяволов» против «Фулхэма» (1:0), но с тех пор больше не забивал. Сейчас у нидерландца один забитый мяч в семи поединках.

«Я верю, что Зиркзее может быть результативен. Он молод, вы видите его навыки. Он очень хорош в подыгрыше, может сам создавать моменты.

В эпизоде с голом «Фулхэму» он здорово действовал и отлично завершил атаку, однако в последнем аспекте ему определённо есть куда расти», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Джошуа Зиркзее у «Болоньи» за 42,5 млн евро.

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