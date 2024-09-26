«Челси» продолжает следить за форвардом «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран по-прежнему интересен лондонскому «Челси».

«Синие» пытались приобрести колумбийца минувшим летом, но «вилланы» запросили 60 млн евро гарантированных выплат за форварда, что не устроило потенциальных покупателей. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» продолжает следить за 20-летним футболистом. Вероятно, в следующем году лондонский гранд вновь попытается переманить игрока в свои ряды.

Джон Дуран забил четыре гола в пяти матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, ни разу не появившись в стартовом составе «Астон Виллы». Стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.