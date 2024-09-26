«Ливерпуль» изучает варианты замены Тренту Александеру-Арнольду.

Английский правый защитник может покинуть родной для себя клуб по окончании сезона в качестве свободного агента – контракт истекает предстоящим летом. Согласно сведениям журналиста Пита О'Рурка, на вершине шорт-листа «Ливерпуля» находится Жереми Фримпонг из «Байера».

Стоимость 23-летнего нидерландца оценивается экспертами портала Transfermarkt в 50 млн евро. Контракт латераля с «Байером» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне Фримпонг отметился одним голом и четырьмя ассистами в семи матчах за «фармацевтов».