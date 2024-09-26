Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван приоритетный кандидат на замену Тренту в «Ливерпуле» слухи

26 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 7.70 X 5.50 2 1.38
28.09 19:30

«Ливерпуль» изучает варианты замены Тренту Александеру-Арнольду.

Английский правый защитник может покинуть родной для себя клуб по окончании сезона в качестве свободного агента – контракт истекает предстоящим летом. Согласно сведениям журналиста Пита О'Рурка, на вершине шорт-листа «Ливерпуля» находится Жереми Фримпонг из «Байера». 

Стоимость 23-летнего нидерландца оценивается экспертами портала Transfermarkt в 50 млн евро. Контракт латераля с «Байером» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне Фримпонг отметился одним голом и четырьмя ассистами в семи матчах за «фармацевтов».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

25 Сентября
23:24
Известны планы «Ливерпуля» по Салаху
24 Сентября
21:35
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
15:56
Каррагер спрогнозировал итоговое место «Ливерпуля»
13:09
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:19
Слот: «Надеюсь, Алиссон сможет сыграть на выходных против «Вулверхэмптона»
11:06
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Субименди
23 Сентября
13:18
Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше
12:35
Александер-Арнольд ещё не решил, продлит ли контракт с «Ливерпулем»
06:45
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США
05:56
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
00:04
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 2
22 Сентября
01:57
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по контракту со звёздным нападающим
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели В Испании назвали нового обладателя «Золотого мяча» Анчелотти может усадить Мбаппе в запас «Реала» Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
26 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает следить за форвардом «Астон Виллы»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Назван приоритетный кандидат на замену Тренту в «Ливерпуле» слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может продолжить карьеру во Франции слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед» 3
19:23 · Англия. Премьер-лига
Гордон говорил, что перейдёт в «Ливерпуль» - трансфер не состоялся
19:00 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт похвалил молодую звезду «Арсенала»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не вернёт Филлипса после травмы Родри
18:50 · Англия. Премьер-лига
Сульшер готов вернуться на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Локателли: «Я не жалею, что перешёл в «Ювентус» вместо «Арсенала»
18:21 · Англия. Премьер-лига
Пети посоветовал «Арсеналу» попытаться сорвать трансфер «Барселоны»
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл суд против АПЛ – источник 3
17:15 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил следующего чемпиона Англии 1
16:59 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин разнёс «Арсенал» в пух и прах 1
16:17 · Англия. Премьер-лига
В сборную Англии хотят назначить Гвардиолу – но есть нюанс 1
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов избавиться от двух полузащитников
15:02 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Кэрролла за 12 лет упала на 99 процентов
14:51 · Англия. Премьер-лига
По мотивам Месси против Роналду: Президент «Барселоны» хочет купить Холанна 3 слухи
14:25 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Астон Виллы» объяснил, почему ушёл в аренду
13:46 · Англия. Премьер-лига
Кроос назвал клуб АПЛ, в который мог перейти
13:32 · Англия. Премьер-лига
Невилл порассуждал о потере Родри для Гвардиолы
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на центрального защитника из Бундеслиги
11:28 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подпишет молодого форварда из Грузии слухи
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на нападающего «Байера» 2
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на покупку звезды сборной Германии 2
Все новости
Рекомендуем