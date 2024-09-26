В начале 2023 года «Челси» потратил на трансфер Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Впрочем, украинский вингер до сих пор по-настоящему не заиграл за лондонский клуб. В 63 играх за «пенсионеров» Мудрик забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

Как сообщает TodoFichajes, выходом для Мудрика, желающего получать больше игрового времени, может стать аренда в «Марсель». В клубе Лиги 1 Мудрик в январе может воссоединиться с Роберто де Дзерби – ранее они пересекались в «Шахтёре».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Михаила Мудрика в 35 миллионов евро.