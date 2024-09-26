Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах команды.

— Нам нужно забивать больше голов. В этом наша проблема. Безусловно, у нас в команде есть игроки, которые умеют забивать, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

По итогам пяти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке семь очков. Стоит сказать, что в пяти играх «красные дьяволы» забили всего пять голов и пропустили столько же.

29 сентября подопечные тен Хага примут на своем поле «Тоттенхэм». Начало поединка шестого тура АПЛ запланировано на 18:30 по мск.