Гордон говорил, что перейдёт в «Ливерпуль» - трансфер не состоялся

Нападающий Энтони Гордон не лучшим образом начал сезон в «Ньюкасле». На страницах The Telegraph вышел материал о причинах спада в карьере футболиста. В нём говорится, что Гордон ожидал своего перехода в «Ливерпуль» минувшим летом и даже говорил о предстоящем переезде на «Энфилд» партнёрам по сборной Англии. Впрочем, мерсисайдский клуб в итоге не сделал предложения по Гордону. Эта ситуация могла негативно повлиять на игрока.

В шести матчах сезона 2024/2025 Энтони Гордон забил только один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 60 миллионов евро.