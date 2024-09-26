«Манчестер Сити» не вернёт Филлипса после травмы Родри

«Манчестер Сити» потерял важного футболиста. Полузащитник Родри получил травму колена в недавнем матче Премьер-лиги против «Арсенала» (2:2) и выбыл на долгий срок. Теперь «горожане» думают о том, как компенсировать потерю одного из лидеров.

Выходом мог бы стать отзыв из аренды полузащитника Кэлвина Филлипса, ныне выступающего за «Ипсвич». Впрочем, «Манчестер Сити» не будет пользоваться такой опцией, о чём стало известно журналистам Football Insider.

«Манчестер Сити» занимает первое место в Премьер-лиге после пяти сыгранных туров. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 13 очков.