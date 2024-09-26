Сульшер готов вернуться на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос, согласился ли бы он вернуться на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я не люблю говорить о должностях других тренеров, но да. Конечно», - слова Сульшера приводит в социальных сетях журналист Фредрик Филтведт.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг. Команда не лучшим образом начала сезон 2024/2025, поэтому нидерландский специалист сталкивается с давлением.

Уле Гуннар Сульшер был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с середины декабря 2018 года по середину ноября 2021 года. За почти три года «красные дьяволы» существенного прогресса не добились.