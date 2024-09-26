Локателли: «Я не жалею, что перешёл в «Ювентус» вместо «Арсенала»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

Напомним, хавбек выступает за туринский коллектив с лета 2023 года.

— Я не жалею, что перешел в «Ювентус» вместо «Арсенала». Но я люблю смотреть игры «Арсенала», и я уважаю их тренера Микеля Артету, — приводит слова Локателли Tuttosport.

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Локателли с «Ювентусом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.